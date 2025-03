Cidade do Rio entra em estágio 2 de atenção por causa de chuva

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 de atenção nesta quarta-feira (19) devido ao registro de chuva moderada a forte na cidade na última uma hora. Foram mais de 25 milímetros de chuva por 30 minutos em, pelo menos, uma estação meteorológica.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala até cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio por causa da chuva e outros fatores.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva estão concentrados na zona norte, em Jacarepaguá e na região central da cidade.