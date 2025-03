Defesa Civil alerta para tempestades no estado de São Paulo

O estado de São Paulo deve enfrentar fortes tempestades entre esta quarta (19) e a quinta-feira (20). Segundo a Defesa Civil, todo o território paulista pode ter chuvas intensas e fortes rajadas de vento, como resultado da atuação de uma frente fria que está próxima da Região Sudeste, criando condições para pancadas de chuva no estado.

Quem mais deve sofrer com as tempestades são os moradores das regiões localizadas na faixa leste do estado, como a região metropolitana, a Baixada Santista, o litoral norte, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, além da região de Campinas. Nesses locais são esperadas chuvas de forte intensidade, acompanhadas por ventos que podem atingir até 100 quilômetros por hora (km/h). Também há possibilidade de queda de raios.

Nas demais regiões do estado, as chuvas devem ser mais moderadas e as rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de granizo e raios.