Polícia prende mais um envolvido em latrocínio de ciclista em SP

De acordo com os investigadores, o suspeito tem passagens criminais por tráfico de drogas e receptação.

"Foi um trabalho conjunto que envolveu uma investigação minuciosa para descobrir o paradeiro dos criminosos. Inicialmente, chegamos à líder da quadrilha que financiava esses crimes e, posteriormente, conseguimos identificar os responsáveis pelo latrocínio. Foi questão de tempo até conseguirmos prender os dois", disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), pela análise das câmeras de segurança, os investigadores notaram as características físicas dele e perceberam que era um homem mais forte.

"Depois, acompanhamos toda a rota realizada por essa moto, que saiu lá de perto do parque, onde o Vitor foi morto, até a comunidade de Paraisópolis", explicou.

Os policiais conseguiram os dados pessoais e o endereço do investigado. Com as provas, a Justiça expediu o mandado de prisão.

De acordo com a SSP-SP, o atirador, que estava na garupa da motocicleta, foi preso em flagrante em 8 de março, após roubar duas pessoas na zona oeste da capital. A prisão não foi divulgada para não atrapalhar as investigações contra o condutor da motocicleta.