TV Brasil estreia série sobre criadora do projeto Casa de Passagem

Em cinco episódios de 26 minutos com edições semanais, Eu não desisto de você apresenta a história da criadora do espaço na capital pernambucana que, por mais de duas décadas, atendeu meninas, adolescentes e mulheres em situação de rua ou vivendo em comunidades carentes do Recife.

Com direção de Carla Sarmento, o conteúdo produzido pela Ouriço Filmes combina imagens de acervo do trabalho realizado pela entidade com gravações atuais das personagens que vivenciaram aquelas experiências na instituição. A série foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Evitando o esquecimento

A Casa de Passagem fechou as portas durante a pandemia de covid-19, antes do início das filmagens do seriado. As mulheres retratadas no programa encontraram na pessoa de Ana e na ONG apoio para enfrentar todo tipo de violência sofrida na cidade.

Com a obra documental, a diretora Carla Sarmento, que conheceu e chegou a trabalhar com a ativista, busca reavivar o nome de Ana Vasconcelos.