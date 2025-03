AGU processa médico por mentir que mamografia causa câncer

A Advocacia-Geral da República (AGU) informou nesta quinta-feira (20) ter aberto uma ação civil pública contra o médico Lucas Ferreira Mattos, por ele ter dito em postagem nas redes sociais que o exame de mamografia causa câncer de mama.

Mattos, que tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 22 mil do YouTube, fez a declaração em outubro do ano passado, ao responder uma seguidora que o havia questionado sobre o que poderia fazer "pra acabar" com dois nódulos nos seios, que seu médico pessoal havia dito para somente acompanhar com a realização de exames.