Atos no RJ e em SP protestam contra racismo e violência policial

No Brasil, a data marca, desde 2017, a campanha "21 Dias de Ativismo contra o Racismo". O foco é criar e fortalecer ações enérgicas de combate ao racismo e todas as formas de opressão.

No primeiro ano, foram contabilizadas 103 atividades no Rio de Janeiro e em São Paulo. Este ano, são mais de 400 atividades em diferentes estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e em outros países (Reino Unido, Gana, África do Sul e Zâmbia).

"É importante não confinar a discussão racial apenas ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ela é uma data forte, mas precisamos marcar em vários momentos do ano a nossa história. E o 21 de março, em especial, é um convite para os que dizem querer ter uma posição antirracista exercitarem e conhecerem mais dessa luta de séculos. É necessário ter ações de enfrentamento ao racismo em diferentes locais", disse a psicóloga e organizadora do evento, Luciene da Silva Lacerda.

O evento na Pequena África começou no sítio arqueológico do Cais do Valongo, que se tornou o principal porto de chegada dos escravizados às Américas entre 1811 e 1831. Estima-se que um milhão de pessoas tenham sido trazidas à força da África para o local.

O fim do passeio guiado aconteceu no Largo de São Francisco da Prainha, que abrigou um mercado de escravizados no século 19.

"Revisitar esses locais é pensar os lugares de memória e evidenciar que há um esforço de anulação do protagonismo de outros que não sejam brancos. É recontar a história narrada oficial pelo Estado brasileiro a partir de outras perspectivas", analisa a historiadora Raquel Mattoso, que faz parte da coordenação da campanha. "Esse recurso que a gente tem aqui, do passeio guiado, ajuda no resgate e na construção da nossa memória".