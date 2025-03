BNDES apoiará ideias de arquitetos negros para Pequena África, no Rio

2º colocado: R$ 39 mil

3º colocado: R$ 13 mil

Patrimônio e valorização

O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, uma das principais atrações da Pequena África, é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O título faz com que o governo brasileiro tenha compromissos para restauração, conservação e promoção do espaço, e o BNDES, banco público que apoia iniciativas de desenvolvimento econômico e social, se dispôs a participar dos esforços do governo brasileiro.

Data especial

O lançamento do concurso acontece no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Aqui no Brasil, o 21 de março é também o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.