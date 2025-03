Duelo paulista abre transmissões do Brasileiro Feminino na TV Brasil

"A gente quer apresentar um futebol diferente do ano passado, mais agressivo. [Manter o elenco] Facilitou muito o entendimento e me permitiu colocar novos comportamentos. Mas isso aumenta a responsabilidade, porque a gente já se conhece, então é acelerar isso [entrosamento] o mais rápido possível", projetou Camilla Orlando, técnica do Palmeiras, em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

O time das Bragantinas também é bem semelhante ao da temporada passada, com 17 atletas mantidas, entre elas, as atacantes Thayslane e Pauline Gramaglia, artilheiras do clube em 2024. A equipe de Bragança Paulista (SP), por sua vez, perdeu sete jogadoras. A lateral e atacante Rhay Coutinho e a meia Laís Melo, inclusive, foram para o Palmeiras. Curiosamente, Laís marcou os dois gols do Massa Bruta no empate por 2 a 2 com as Palestrinas, no último Brasileirão.