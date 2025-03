Festival Cine Deburu promove cinema afro-religioso no Distrito Federal

O Festival Cine Deburu é um evento cinematográfico de exibição e apreciação de curtas-metragens relacionadas às religiões de matriz africana. Com entrada gratuita, a mostra será realizada de 21 a 23 de março, no Complexo Cultural de Planaltina (DF), e conta com produções de diferentes gêneros que promovem a cultura afro-brasileira.

Ficção e documentários são gêneros de destaque na mostra. Além da exibição de filmes, o festival promove cliclo de debates e oficinas para capacitar profissionais do audiovisual.

Com 218 filmes selecionados de diferentes regiões do Brasil,Para a idealizadora e coordenadora de produção Andyara Miranda, o festival também reafirma a importância da representatividade.