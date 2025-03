Natureza, agricultura e produtores têm que ser aliados, diz cientista

Por fim, em quinto lugar, está a integração, em um mesmo ambiente, entre lavoura, pecuária e florestas, complementou Lal, que considera "fundamental" a preservação de florestas como a Amazônica e a do Congo, no centro do continente africano, para garantir a retirada de carbono da atmosfera.

"Para que essas florestas sejam mantidas, é também importante remunerar as populações locais, para manter as árvores em pé", acrescentou o cientista, ao defender políticas que estimulem a produção sustentável nessas regiões.

África

Sobre as parcerias entre Brasil e África - construídas com o objetivo de, com a expertise brasileira, melhorar a produção de alimentos nos países daquele continente -, Lal diz que serão positivas para ambas as partes.

Para os países africanos, a parceria representa acesso a conhecimentos que ajudarão no combate à fome. Para o Brasil, representa, além de empregos, a ampliação do conhecimento.