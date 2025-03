Projeto do IR enfrentará debate para aprovar contrapartida, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite desta sexta-feira (21) que o projeto do governo federal que pretende isentar do Imposto de Renda as pessoas que ganham até R$ 5 mil deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, ele ressalvou que a compensação da isenção enfrentará "o debate real".

"A dificuldade é fazer quem não paga pagar para compensar, que é a contrapartida", disse o ministro, no podcast Inteligência Ltda.