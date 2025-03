Traficantes europeus são presos em Angra com 47 quilos de cocaína

Dois estrangeiros com 47 quilos de cocaína foram presos pelo Polícia Federal (PF) por tráfico internacional de drogas, nesta sexta-feira (21). A dupla traficantes, um sérvio, de 33 anos, e um montenegrino, de 31 anos, estavam em um navio de cruzeiro em Angra dos Reis, cidade da região da Costa Verde fluminense.Cocaína

Eles tentavam levar a droga do Brasil para a Sérvia, país do Sudeste da Europa. Os funcionários da operadora do navio de turismo desconfiaram do nervosismo dos homens e avisaram aos policiais federais, que realizaram uma inspeção minuciosa e encontraram a droga escondida em compartimentos do barco de apoio do navio. Os dois foram presos em flagrante.

