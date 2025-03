Arlindinho homenageia o pai, Arlindo Cruz, em programa da TV Brasil

O craque da letra e melodia tem a obra marcada pela versatilidade.

"Meu pai falava que era 10% de inspiração de 90% de transpiração. Acho que por isso ele fez tantas músicas. Era quase todo dia uma nova. Quando não fazia uma inteira, terminava no outro dia. Estava sempre compondo. Ele é muito intenso para tudo. Fazia muitos shows", recorda Arlindinho.

Ele ainda fala sobre o exemplo e o aprendizado constante em casa durante sua vida, destacando passagens marcantes de sua carreira e lembrando iniciativas que fizeram diferença em sua formação no início da trajetória artística como o Pagode 2 Arlindos.

Programa tradicional na telinha do canal público, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no App TV Brasil Play e no YouTube da emissora. A atração entra no ar em janela alternativa na programação aos sábados, às 23h. O conteúdo também tem versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

