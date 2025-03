Nadadores brasileiros ganham mais ouros na World Series em Barcelona

Nos 100 metros costas feminino, Gesteira ficou em primeiro com o tempo de 1min10s11 e 1.014 pontos. A nadadora do Rio de Janeiro nasceu com Síndrome de Arnold-Chiari, que afeta a coordenação e o equilíbrio.

Na mesma prova, Carol Santiago, da classe S12, para atletas com deficiência visual, fez 1min10s00, mas registrou 887 pontos, terminando na sexta colocação.

Mariana Gesteira já havia conquistado a prata nos 100 metros livre em Barcelona.

Já Gabrielzinho chegou ao segundo ouro na cidade espanhola - havia vencido os 100 metros livre - ao terminar os 150 medley com 3min22s25 e 1.054 pontos.

Em Barcelona, além dos dois ouros, Gabriel soma dois bronzes, nos 200 metros livre e 50 metros costas.