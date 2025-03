Profissionais da EBC são finalistas em prêmio de música brasileira

Um júri e o Conselho Sensorial do PPM votam nos seus preferidos e os resultados devem ser divulgados durante evento em Brasília, no fim de junho.

Sobre o prêmio

O Prêmio Profissionais da Música chega à 8ª edição com o tema "Vivam as plataformas, veículos e espaços culturais - do natural ao artificial com escala no real". Além de premiar artistas e profissionais importantes no cenário musical brasileiro, o PPM promove ampla programação com feira literária, tardes de autógrafos, painéis, entrevistas, palestras, workshows, laboratório de gravação musical, e, claro, música.

O evento ocorrerá entre os dias 26 e 28 de junho, em Brasília (DF).

Biografias

Ana Pimenta começou sua trajetória no rádio em 2005, como editora e apresentadora do programa A Voz do Brasil, e desde então sempre esteve ligada à produção, edição e apresentação de conteúdos radiofônicos para rádios de todo o país. Em março de 2023, estreou como apresentadora e produtora do Mosaico, programa de arte e cultura da Rádio Nacional da Amazônia. É jornalista e mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade de Brasília.