Voluntários retiram mais de 600 kg de resíduos da Baía de Guanabara

De acordo com ele, cerca de 1 mil voluntários trabalharam em seis pontos do entorno da baía, na Praia do Flamengo, na capital fluminense, São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto).

Participação

Além da coleta, triagem, pesagem e categorização dos resíduos, os 11 projetos, junto com a Petrobras, organizaram um circuito com atividades de educação ambiental, que, para Araújo, transformou a sensibilização ambiental em uma experiência envolvente para todas as idades. Só na Praia do Flamengo, foram 400 participantes, desde crianças pequenas, adolescentes, até adultos e idosos.

Os resíduos coletados, os que forem possíveis, serão replicados por dois projetos de catadores de material reciclável e os demais serão descartados adequadamente.