Fundo de Quintal leva música brasileira aos Estados Unidos

Jovens estudantes

Além da turnê, no dia 17, os músicos tiveram um encontro cultural na Ronald W. Reagan/Doral Senior High School, em Doral, na Flórida, onde conversaram com estudantes bilíngues participantes do projeto Que Beleza Brasil!. A iniciativa busca fortalecer a integração das novas gerações com a cultura brasileira. O grupo teve oportunidade de compartilhar suas histórias e mostrar a importância do samba no Brasil e no cenário internacional.

"Foi uma troca de energia muito gostosa, a gente poder falar de samba, do surgimento do grupo Fundo de Quintal para os estudantes, uma troca de energia muito boa. Primeiro, a surpresa de nós, do grupo Fundo de Quintal, ao ver que há interesse da nova geração em saber como começou tudo. Segundo, é saber que, seja em qualquer canto do planeta, tem muita gente querendo saber do grupo Fundo de Quintal. Isso para a gente é surpreendente e prazeroso. A rapaziadinha estava muito a fim de saber como cada um teve o primeiro contato com a música. Eu, Sereno e Ademir respondemos, a pergunta foi muito boa e foi bom saber que estavam interessados nisso", disse Junior Itaguaypor meio de áudio.

Para Sereno, de 84 anos, um dos fundadores do Fundo de Quintal, a turnê representou um sentimento profundo.

"Isso aí é simplesmente maravilhoso. O Fundo de Quintal tem esse direito de fazer uma palestra com jovens que estão começando a vida e querem galgar algo de útil e dessa nossa cultura. Foi radiante, não tem elogio maior a se fazer", afirmou Sereno.

Constatar o envolvimento do público nas composições que marcam a história do grupo como, Lucidez, A Amizade e O Show Tem Que Continuar, que atravessam gerações, foi um dos destaques da turnê para Tiago Testa. "Maravilhoso a gente ver o povo cantando o nosso samba, cantando nossas músicas, também tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos. Uma experiência nova, mais uma para o currículo, mais uma para a história, graças a Deus, e ao Fundo de Quintal", disse Tiago Testa à Agência Brasil.