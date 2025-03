Hoje é Dia: tuberculose, Leila Diniz e Renato Russo são os destaques

No Brasil, aproximadamente 6% da população, ou 11,6 milhões de brasileiros, são árabes ou descendentes, de acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. As contribuições sociais, religiosas e culturais dessas pessoas são celebradas no Dia Nacional da Comunidade Árabe, data fixada em 25 de março. A efeméride também serve como estímulo de combate ao preconceito e à discussão dos problemas dos países árabes, muitos dos quais sofrem com as guerras e violações dos direitos humanos. Sobre o tema, a Agência Brasil publicou esta reportagem em 2016.

Arte urbana

O grafite é uma arte que leva traços e cores para o cotidiano das cidades, fazendo dos muros um palco de histórias. São múltiplos os temas, as técnicas e as cores, que embelezam e também provocam reflexão. Por toda essa contribuição, 27 de março é o Dia Mundial do Grafite, efeméride que homenageia Alex Vallauri, o pioneiro dessa arte no Brasil, que morreu nesta data, em março de 1987. O Repórter Brasil, da TV Brasil, deu destaque à temática nesta edição de 2023.

Aniversariantes ilustres

Dois queridos artistas nacionais nasceram esta semana, e os dois infelizmente nos deixaram de forma precoce. No dia 25 de março de 1945 nasceu a atriz Leila Diniz, que completaria 80 anos se estivesse viva. Em plena ditadura militar, Leila virou símbolo da lula pela liberdade feminina, ao dar sua opinião sobre amor e sexo de forma espontânea em várias entrevistas. Na gravidez de sua primeira filha, foi fotografada usando um reduzido biquíni na praia de Ipanema, escandalizando a sociedade da época. Morreu aos 27 anos, em 1972, quando o avião no qual voltava da Austrália caiu na Índia, sem deixar sobreviventes. Leila Diniz ganhou destaque dos veículos da EBC por ocasião dos 70 anos de seu nascimento em 2015, como você pode conferir no programa História Hoje, da Rádio Nacional, nesta reportagem da Agência Brasil, e nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil.