Mostra de cinema em SP explora filmes de horror dirigidos por mulheres

Uma mostra de cinema em São Paulo vai apresentar ao público 28 filmes de horror que foram dirigidos por mulheres. Chamada de Mestras do Macabro: as Cineastas ao Redor do Mundo, a mostra é gratuita e ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro da capital paulista, até o dia 21 de abril.

Os filmes selecionados para a mostra foram realizados entre 1971 e 2023 e representam a produção cinematográfica de horror de diversas partes do mundo. Entre eles estão os clássicos O Cemitério Maldito, dirigido por Mary Lambert, e Psicopata Americano, de Mary Harron.

, como A sombra do pai, de Gabriela Amaral Almeida; Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas; Sem seu sangue, de Alice Furtado; Medusa, de Anita Rocha da Silveira; e Terminal Praia Grande, de Mavi Simão.