Seleção começa duelo contra Argentina com Wesley e Matheus Cunha

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir acima de tudo o respeito entre as duas equipes, e nós vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para lá jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nestes últimos anos. Vamos procurar jogar o nosso melhor futebol e buscar um grande resultado, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo", reforçou o técnico.