Copa: Argentina x Brasil ganha transmissão hoje na Rádio Nacional

As seleções do Brasil e da Argentina entram em campo nesta terça-feira (25), às 21h, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Rádio Nacional acompanha ao vivo a partida, com um pré-jogo que começa 15 minutos antes e traz as principais notícias do confronto.



Para o duelo entre as seleções rivais, a ser realizado no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a Nacional escalou o narrador André Marques, o comentarista Rodrigo Campos e os repórteres Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. O plantão da informação fica com José Roberto Cerqueira.

Transmitida na faixa Show de Bola Nacional, a jornada esportiva da emissora pública entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões.

nas demais praças. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.