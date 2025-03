Em meio à ofensiva de Israel, Hamas convoca protestos pela Palestina

Israel quebrou o acordo de cessar-fogo instituído no dia 19 de Janeiro e retomou os ataques à Gaza no último dia 18 de março, causando a morte de, ao menos, 800 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

Nessa segunda-feira (24), foram assassinados os jornalistas da rede de TV Al Jazerra, do Qatar, Hossam Shabat, e da TV Palestine Today, Mohammad Mansour, que cobriam a guerra em Gaza.

Também nesta segunda-feira, o cineasta palestino Hamdan Ballal, vencedor do Oscar 2025 de melhor documentário com No Other Land (Sem outra terra, em tradução livre), foi agredido por colonos israelenses na Cisjordânia e posteriormente preso por militares de Israel.

A escalada da violência, o que inclui o ataque ou destruição de hospitais em Gaza, fez o Hamas apelar aos protestos para pressionar os Estados ao redor do mundo para que pressionem Israel para encerrar os ataques.

Segundo o Hamas, "o total apoio e cumplicidade da administração dos EUA, juntamente com o silêncio da comunidade internacional", exigem uma mobilização popular contra a guerra.