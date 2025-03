Petrobras reinjeta recorde de 14,2 mi de toneladas de CO? no pré-sal

Atualmente a Petrobras conta com 22 plataformas modelo FPSO (produzem e armazenam óleo) no pré-sal da Bacia de Santos com sistemas para captura e reinjeção do CO?.

De acordo com a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, a média de emissão de CO? por barril de petróleo no mundo é 70% superior à do pré-sal.