Após virar réu, Bolsonaro nega decreto de golpe de Estado

O ex-presidente voltou a sugerir, sem provas, que as urnas eletrônicas não são seguras, afirmou que é um perseguido e criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

A denúncia da PGR contra Bolsonaro sustenta que o ex-presidente realizou uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, com os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, onde teria sido apresentada a minuta do golpe para suspender as eleições, o que consolidaria uma ruptura democrática na visão do Ministério Público.

A denúncia afirma que o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria topado o golpe, sendo a proposta rejeitada pelos demais comandantes. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro tinha um discurso pronto para após o golpe encontrado na sala dele na sede do Partido Liberal (PL).

Ao comentar o julgamento que o tornou réu, o ex-presidente Bolsonaro argumentou que os comandantes militares jamais embarcariam em uma "aventura" de golpe de Estado. Disse ainda que "discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime", em referência à minuta de Estado de Sítio ou de Defesa que tem sido interpretada pela PGR com o ato decisivo para o golpe de Estado.

Nesse momento, um jornalista questionou: "Então o senhor discutiu [sobre o decreto]?". Após encarar o repórter, Bolsonaro disse que não iria "sair do sério".

"Acho que a maioria já aprendeu aqui como é que eu ajo. Se quiser tumultuar com você, vamos embora", retrucou. Durante seu governo, era comum o ataque do então presidente a jornalistas nas coletivas de imprensa.