Exposição interativa em SP propõe pausa na correria do dia a dia

Uma nova exposição em cartaz no Sesc 14 Bis, no centro da capital paulista, convida o público a dar uma pausa no dia a dia. Chamada de Pausa, a mostra será aberta ao público nesta quinta-feira (27) e fica em cartaz até o dia 8 de agosto.

A exposição é composta por obras em grande escala da artista visual, arte-educadora, curadora e contadora de histórias Stela Barbieri. Construídas com materiais como bambu e miçangas, as instalações convidam o público a permanecer em seu interior e, dentro delas, a descansar, relaxar, conversar e refletir sobre a importância do descanso no dia a dia.