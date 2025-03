Integrantes do Comando Vermelho são alvo de operação no sul fluminense

Vinte e sete integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram alvo, nesta quarta-feira (26), de uma operação que teve a participação de policiais civis em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e com o apoio da Polícia Militar. Segundo o MPRJ, até o meio da manhã, pelo menos 15 pessoas haviam sido presas.

Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Piraí, foram cumpridos simultaneamente nos municípios de Barra do Piraí, na capital fluminense, em Itaboraí e Paraíba do Sul. Também foram realizadas buscas em unidades prisionais do estado.

e pediu à Justiça a prisão preventiva de 27 deles.