Melhoria da alimentação em época de crises é tema de cúpula em Paris

As mudanças climáticas são outro tema do evento. Para Brieuc Pont, é importante investir em alternativas para os modelos atuais de produção de alimentos que geram grande impacto na emissão de gases do efeito estufa, no consumo da água e no esgotamento do solo.

"Nossa ideia é realmente tentar incentivar a preservação de sistemas de produção locais para enriquecer os ecossistemas comerciais de produção locais, para as que as pessoas não dependam de alimentos ultraprocessados, de produção massiva, de uma produção industrial de alimentos", acrescentou.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, participará da abertura da cúpula, na manhã desta quinta, juntamente com a primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva.

Também participará da sessão de abertura o rei de Lesoto, Letsie III. Recentemente, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que Lesoto era um "país do qual ninguém ouviu falar", ao anunciar, perante o congresso americano, que cortaria a ajuda financeira milionária à nação africana.

*O repórter viajou a convite da Embaixada da França no Brasil