Polícia prende homem que fornecia sinal ilegal de internet

Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nessa terça-feira (25), em flagrante, o responsável por um provedor clandestino de sinal de internet, envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho.

A ação contra o fornecimento ilegal de internet, na cidade de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio, teve a finalidade de conter a expansão do crime organizado no interior do estado.

A operação desmontou um esquema criminoso que fornecia internet ilegal para a região e prejudicava empresas regulares. A polícia apreendeu equipamentos furtados de concessionárias autorizadas, como cabos e caixas de terminação óptica.