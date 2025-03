Biblioteca Nacional lança livros contam sua história e a do Brasil

O lançamento das publicações, que é uma parceria da entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) com o grupo de pesquisa Sociedade, Memória e Poder, vai ocorrer no Auditório Machado de Assis, na sede da Biblioteca Nacional, no centro do Rio, a partir das 14h30. O público poderá participar de um bate-papo com os autores que estarão presentes. A entrada é gratuita, e quem não puder estar no local terá condição de acompanhar por transmissão ao vivo no YouTube.

De acordo com a FBN, o livro A Biblioteca e a Nação: entre catálogos, exposições, documentos e memória, baseado em estudo de conteúdos dos Anais da Biblioteca Nacional, busca entender os caminhos e descaminhos na construção do imaginário social sobre o que é a Nação brasileira pela Biblioteca Nacional. O texto analisa ainda os acervos chamados de Memória do Mundo pela Unesco e as exposições em comemorações e efemérides nacionais.

Já O Bibliotecário Perfeito: o historiador Ramiz Galvão na Biblioteca Nacional mostra o perfil do considerado como o mais importante diretor da Biblioteca Nacional (BN) no século XIX. Foi por meio do trabalho dele que a instituição criou uma série de padrões, técnicas e procedimentos biblioteconômicos. Isso tudo em uma época em que a ciência da organização de acervos não estava totalmente estruturada. A gestão de Ramiz Galvão deu passos decisivos ao encontro da modernização.

"Ele queria sintonizar a Biblioteca em um projeto maior de um Brasil moderno, além de ter contratado pessoas novas e ter sintonizado a Biblioteca com certas discussões do meio intelectual da época, e mesmo do meio internacional. Ele fazia propaganda da Biblioteca fora do Brasil, também criou os Anais da Biblioteca Nacional, que é uma das revistas mais antigas que temos no país. Criou exposições importantes. A maior importância do Ramiz Galvão foi ter pensado, efetivamente, o que era uma Biblioteca Nacional", descreveu a autora Ana Paula Sampaio Caldeira em entrevista à Agência Brasil.

Para o presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Marco Lucchesi, Ramiz Galvão escreveu uma história sempre mais profunda e adequada da Biblioteca Nacional nas decisões que tomou, sempre dentro daquilo que existia de melhor no seu tempo.

"A Biblioteca Nacional deve a Ramiz Galvão esse olhar de conservação, inovação e transformação da Biblioteca Nacional do Brasil", disse por meio de áudio enviado da Colômbia, a pedido da Agência Brasil.