Circo social ganha destaque na 27ª edição do Palco Giratório do Sesc

Fátima Pontes destaca que Circo Scince é também um manifesto da Escola Pernambucana de Circo e da Trupe Circus com seus integrantes, que são jovens artistas que se formaram na escola desde crianças. O grupo inclui jovens periféricos, negros e negras, pertencentes à comunidade LGBTQIAP+ e também homens e mulheres cisgênero.

"É também manifesto da nossa resistência, do nosso trabalho com a arte circense, que é tão marginalizada em nosso país. É também uma forma de a gente mostrar que é possível viver da arte circense", afirmou, informando que a Escola é uma ONG que se sustenta em parte por meio de editais, de aluguel da sede para eventos e de projetos de manutenção da estrutura de funcionamento.

Circo social

A diretora de projetos sociais do Sesc, Janaína Cunha, descreveu o Palco Giratório como grande projeto de circulação de artes cênicas do Brasil, com a sua programação renovada anualmente. Ela destacou que o país tem diversas companhias circenses, desde as mais tradicionais até as mais tecnológicas, todas com a missão de renovar a linguagem sem abrir mão da tradição, o que é relevante para se pensar a cultura no Brasil.

"O nosso enfoque nesta edição do Palco Giratório é o circo social, que é um circo que interage socialmente, promove relações intergeracionais e conexões entre linguagens. A gente está falando de circo, mas também de música, de dança, de teatro. Enfim, o circo tem essa capacidade de congregar vários esforços no sentido do amadurecimento da produção artística", afirmou em entrevista à Agência Brasil.

Para Janaína Cunha, outro fator relevante do Palco Giratório é a atração de público. "Chama muito público no país inteiro, porque, de fato, é um festival de artes cênicas que traz artistas e espetáculos de todo o Brasil, promovendo a circulação desses grupos em todo o país. Como já é uma tradição, o Palco Giratório mobiliza público, tem sido capaz de renovar o público e de chamar atenção do público para importância da fruição e da circulação artística", pontuou.