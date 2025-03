Cobertura vacinal em público infantil volta a crescer em SP

"Era importante a gente levar a informação adequada [para aumentar a cobertura vacinal]. Começamos uma campanha de vacinação, e lançamos um site, o Vacina 100 Dúvidas. Dentro desse site, estão as 100 perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, junto com as respostas", acrescentou.

Além disso, informou o secretário, a campanha Tá com dúvidas sobre vacinas? Chama o VARcina, ajudou a combater as fake news, levando informação para a população por meio de uma cabine inspirada no VAR, árbitro de vídeo do futebol.

Outra estratégia importante que contribuiu para o crescimento da cobertura vacinal, destacou ele, foi o aumento do financiamento da atenção básica. "O aumento da cobertura vacinal mostra que estamos no caminho certo. A implementação do IGM (Incentivo à Gestão Municipal) SUS Paulista, com repasses que aumentaram de R$ 150 milhões, até 2022, para R$ 1,5 bilhão, nos últimos dois anos, impulsionou os municípios a ampliar a vacinação. Além da conscientização para levar a informação correta à população", ressaltou.

O IGM SUS Paulista prevê repasses per capita entre R$ 4 e R$ 40, garantindo investimentos com impacto direto na melhoria da atenção primária. Além disso, municípios que alcançarem 90% das metas do Incentivo de Gestão Municipal podem receber valores adicionais, ampliando os recursos para a saúde local.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde da população. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.