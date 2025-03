Morre, no Rio, o músico Bida Nascimento

O músico e ator Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 71 anos.

Bida, filho do escritor e ativista Abdias Nascimento e da atriz Léa Garcia, estava internado no Hospital Badim, no Maracanã, bairro do Rio de Janeiro, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

Notícias relacionadas:

Bida era contrabaixista e teve uma longa história na música e na defesa da cultura afro-brasileira.