"Não adianta pedir anistia antes do julgamento", diz Lula no Japão

Avaliação da viagem

"Eu saio muito satisfeito. Essa visita ao Japão teve como objetivo primeiro estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita, negacionistas, têm ganhado corpo em várias parte do planeta Terra", disse Lula, ao emendar:

"Foi importante porque temos que vencer o protecionismo e fazer o livre comércio crescer e porque queremos discutir mudança na governança mundial, sobretudo mudança no Conselho de Segurança da ONU, para que a gente tenha, no século 21, uma representação mais forte da geopolítica mundial."

Em 2025, Brasil e Japão celebram 130 anos de relações diplomáticas. A visita de Estado promovida pelo governo japonês costuma ocorrer, no máximo, uma vez por ano, mas não era realizada desde 2019, antes da pandemia.

Além dos encontros com as principais autoridade do país, Lula também participou de reuniões com empresários brasileiros e japoneses, com integrantes do movimento sindical, e pesquisadores brasileiros que vivem no Japão.