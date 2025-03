Programa da Rádio Nacional entrevista bandas do festival Lollapalooza

Apresentado por Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, o programa da Rádio Nacional traz um bate-papo com a banda Jovem Dionísio, que participa do evento na sexta-feira, e com o grupo Terno Rei, que toca no domingo.



No ar de segunda a sexta, de 15h às 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pelo dial da Rádio Nacional de São Paulo, em 87,1 FM. Os ouvintes de outras localidades também podem conferir a atração ao vivo no site e no app Rádios EBC.



A produção radiofônica apresenta entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa também tem colunas com novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.

Bandas

Serviço

Formada em 2019 na cidade de Curitiba,. É composta por Bernardo Pasquali (vocal), Rafael Dunajski Mendes 'Fufa' (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey 'Ber Hey' (teclado) e Gabriel Dunajski Mendes 'Mendão' (bateria e composições).que se formou em São Paulo em meados de 2010. Seus integrantes são Ale Sater (voz e baixo), Bruno Paschoal (guitarra), Greg Maya (guitarra) e Luis Cardoso (bateria).

Tarde Nacional SP - quinta-feira, dia 27/03, a partir das 15h, na Rádio Nacional de São Paulo, e no site e no app Rádios EBC