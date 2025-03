Tatiana Weston-Webb fará pausa na carreira para cuidar da saúde mental

No ano passado, Tati Weston-Webb conquistou a prata nos Jogos de Paris, a primeira medalha para o surfe feminino do país. A surfista é filha de mãe brasileira e pai britânico. Nasceu em Porto Alegre, mas se mudou com os pais para o Havaí (Estados Unidos) ainda muito pequena. Cresceu na ilha de Kauai e defendia o Havaí nas competições de surfe. Mas em 2018 resolveu defender as cores do Brasil. Tati é uma das principais surfistas mulheres do Campeonato Mundial de Surfe. No ano passado, ela terminou o campeonato na terceira posição.