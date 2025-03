Verão foi menos chuvoso do que o necessário para repor água do solo

O volume de chuvas no último verão, que terminou na última quinta-feira (20), não foi suficiente para repor o estoque de água no solo, provocando escassez que prejudica a produção agrícola. A constatação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

"Os volumes apresentados não foram suficientes para recuperar o estoque hídrico do solo, maltratado pelas últimas secas e incêndios florestais que têm atingindo com mais frequência os biomas Amazônia, Cerrado e o Pantanal nos últimos dois anos", afirma o Inmet, acrescentando que partes do país, como Amazonas, sudoeste do Pará, e áreas do Maranhão e do Piauí tiveram estação bastante chuvosa.

Entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, o déficit de chuva em relação à média foi de 200 milímetros (mm) na porção mais ao norte do Pantanal, norte do Mato Grosso, Rondônia, parte leste do Acre e o sudoeste do Pará. Essa quantidade equivale a 200 litros de água de chuva caindo em cada metro quadrado de solo.