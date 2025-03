Áurea Martins celebra benzedeiras de sua infância: 'Sempre fui rezada'

Uma das mais marcantes foi logo depois de vencer, em 1969, no concurso do programa A Grande Chance, apresentado por Flávio Cavalcanti, na emissora carioca TV Tupi; Outra foi um show com João Bosco, quando cantou bossa-nova e jazz. Houve ainda um outro, com o cantor Emílio Santiago.

O nome do espetáculo, que tem roteiro, direção artística e de produção de Renata Grecco, é o mesmo do álbum lançado em 2022. Apesar de recente, é considerado pela cantora como atemporal. Aém da celebração às rezadeiras e benzedeiras, há espaço para coco de roda, ritmo afrobrasileiro característico da região nordeste; canto indígena; sambas e canções de artistas contemporâneos, como Projota, Flaira Ferro e Arlindo Cruz. Áurea gosta de todas as músicas, mas não deixa de demonstrar as letras que a tocam mais.

"Todas elas, porque falam fundo em mim, mas Me Curar de Mim e A Rezadeira...[bate no peito mostrando emoção] Olha, eu gosto do disco todo. Senhora Santana [um bendito de origem medieval], Santo Antônio de Categeró [louvação que faz na música Prece do Ó]", continuou elencando as mais sensíveis.