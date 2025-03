Arquiteto negro 1º colocado geral no BNDES defende cota em concursos

O resultado da seleção foi divulgado em janeiro deste ano. Tiago alcançou nota 110,6. O máximo possível era 120.

"Vai ter o crítico que diz que a prova deveria estar fácil. A gente colocou a prova para o ChatGPT, e ele tirou 82", disse a diretora Helena Tenório, comparando com o desempenho do primeiro colocado com o do software de inteligência artificial (AI). "O sistema de cotas dá certo", afirmou.

"Fizemos o exercício de submeter a nossa prova à inteligência artificial, e a média geral das pessoas que foram aprovadas no concurso superou a nota do ChatGPT, por exemplo, um indicativo de que o bom desempenho foi alcançado mesmo em uma prova rigorosa, garantindo a continuidade da excelência do nosso corpo funcional", complementou Helena Tenório.

Cotas de 30%

A diretora de pessoal do BNDES frisa que o concurso do ano passado foi o primeiro com cotas para negros na proporção de 30% do total de vagas, acima do mínimo exigido por lei, que é de 20%.

"O fato de a nota mais alta do concurso do BNDES provir de um candidato cotista reafirma o acerto da nossa decisão de fazer uma política afirmativa acima do limite mínimo previsto em lei. Optamos por uma cota racial de 30%, porque acreditamos que equipes mais diversas são não apenas mais representativas, mas também mais eficientes", disse à Agência Brasil.