Hoje é Dia: autismo e campanha mundial pelo lixo zero são os destaques

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e dá início à campanha Abril Azul, com o objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e combater o preconceito. O autismo afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com base nessa projeção, estima-se que o Brasil tenha cerca de seis milhões de pessoas com essa condição. A Agência Brasil já explorou extensamente as dificuldades que essa parcela da população enfrenta. Nesta reportagem de 2024 explicou o que é o espectro autista. Nesta outra, de 2023, mostra como os autistas têm dificuldades para acessar direitos básicos, como a inclusão escolar, a colocação no mercado de trabalho e a cobertura de planos de saúde. E nesta aqui, publicada no mesmo ano, explica como a desinformação alimenta os preconceitos. A TV Brasil também deu sua contribuição para o tema nesta edição de 2023 do Repórter Brasil Tarde. E o programa Caminhos da Reportagem trouxe este capítulo, sobre pessoas que descobrem a condição de autistas já na vida adulta.

Meio ambiente

O Dia Internacional do Lixo Zero, celebrado em 30 de março, foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar sobre a necessidade de reduzir a produção de resíduos e promover práticas sustentáveis de gestão do lixo. O conceito de Lixo Zero se baseia na ideia de garantir que os descartes sejam recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis. A Rádio Nacional veiculou, em 2023, uma série especial que analisou de forma profunda o problema da gestão de resíduos no Brasil. Confira as cinco reportagens nos links abaixo:

Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano

Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê fim dos lixões

Descarte incorreto: 70% das pessoas não separam o lixo

Somente 30% do lixo hospitalar vai para incineração, aponta Abrelpe

Logística reversa dá destinação para produtos pós-consumo