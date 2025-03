Samba na Gamboa homenageia neste domingo a guerreira Clara Nunes

Cantora e compositora de mão cheia, Teresa Cristina também tem se revelado uma ótima entrevistadora, conduzindo os bate-papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no App TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Na nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero, como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija-Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.