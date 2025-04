EBC: edital destina maior fatia a produções infantis e infantojuvenis

Com o objetivo de fomentar a economia criativa do audiovisual brasileiro e diversificar a programação da TV Brasil, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebe, até 5 de maio, inscrições de produtoras interessadas em participar da chamada pública em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine). Com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, o edital soma R$ 110 milhões e está organizado em sete linhas temáticas, sendo que os segmentos infantil e infantojuvenil formam o maior grupo em valores.

No ar desde 2017, a faixa TV Brasil Animada oferece mais de cinco horas diárias de animações e produções infantis, a maioria nacionais. Desde a criação, a emissora pública se consolidou como janela importante dos conteúdos infantis nacionais, seja por meio de coproduções ou editais de fomento.

O edital deve contemplar no mínimo três conteúdos seriados de animação ou ficção infantis e quatro infanto-juvenis. Essas obras devem conciliar "conteúdo educativo com uma abordagem criativa, e que contemplem, preferencialmente, a diversidade regional e cultural do país".