Enem: candidato deve justificar ausência em 2024 para ter isenção

Já os documentos aceitos nos recursos da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição estão disponíveis no anexo II do edital que trata do tema, entre eles comprovantes de benefícios concedidos por programas sociais; declaração escolar que comprove estar cursando a última série do ensino médio em 2025, na rede pública; comprovante da renda; entre outros.

Direito a fazer o Enem de graça

Será isento do pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025 o participante que preencher um dos seguintes requisitos:

quem está matriculado na terceira série do ensino médio (neste ano de 2025) em escola pública;

quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda - com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico);

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Cronograma

A justificativa de ausência no Enem 2024 e a solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025 na página do participante do exame serão anteriores à inscrição geral, seguindo as datas abaixo: