Firjan e Unicef vão combater violência contra crianças e adolescentes

Silva participou de uma das mesas do evento. Ela contou que o que fez diferença na própria vida foi ser ouvida. "Tive muita rede de apoio e foi importante ser ouvida e validada. Isso fez com que eu começasse a tomar espaços que jamais teria pensando que poderia ter antes", diz.Para ela, é importante que as empresas ouçam os funcionários.

À plateia de empresários ela fez um pedido: "Quando vocês pensarem em contratar um jovem, que vocês contratem o jovem", diz. "A gente precisa ser ouvido e é preciso entender que a gente pode discordar de vocês, pode falar que é interessante ir por outros caminhos".

A empreendedora social e fundadora do Instituto Educar+ no Complexo do Chapadão, Carol Santos, participou da mesma mesa. O Complexo do Chapadão na zona norte da cidade é considerado um dos territórios com altos índices de violência. Ela diz que isso impacta diariamente a vida da população local.

Desde cedo, ela sonhava em mudar essa realidade. "Ali no meus 15 anos, eu via que a minha comunidade já vivia situações de vulnerabilidade, como falta de encaminhamento básico, falta de oportunidade, e também lidando com a violência do tráfico de drogas", diz e conta que fez uma apresentação que compartilhou nas redes sociais 'Não custa sonhar. Um dia eu vou começar um projeto no meu território'".