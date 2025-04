Força-tarefa do Corcovado promete aumentar segurança para visitantes

A Comissão Permanente do Cristo Redentor, formada após a morte de um turista no monumento, se reuniu nesta segunda-feira (31) pela segunda vez, para discutir melhorias nas condições de visitação do mirante no Rio de Janeiro.

A força-tarefa inclui as diferentes instituições responsáveis pela visitação e estrutura do Alto Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque nacional; Arquidiocese do Rio de Janeiro, que administra o santuário que fica no monumento; Trem do Corcovado, concessionária que transporta turistas morro acima; e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Montamos a força-tarefa para dar celeridade a esses itens que são importantes para o bem-estar do consumidor", disse o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.