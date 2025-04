Policial civil de elite e juíza são alvo de criminosos no Rio

O policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropa de elite a corporação, João Pedro Marquini, de 38 anos, e sua mulher, a juíza titular do 3º Tribunal do Juri da Justiça do Rio, Tula Corrêa de Mello, foram alvo de criminosos na noite deste domingo (30), na zona oeste do Rio de Janeiro. Marquini foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos.

Na Grota Funda, o casal foi surpreendido por uma ação de três criminosos, que atravessaram um carro na pista para abordar os motoristas que passavam pelo local. Os dois vinham em carros separados, e os criminosos abordaram primeiro o carro do policial, que seguia na frente.

Segundo a Polícia Civil, Marquini reagiu e acabou atingido por cinco tiros: dois no tórax, dois em um dos braços e um na perna. Ao ver a ação da quadrilha, Tula deu ré no carro, que também foi atingido por disparos, mas era blindado.