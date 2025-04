Professores do Sesi-SP iniciam greve por aumento e ganho em benefícios

"Esta é a primeira greve de caráter estadual que acontece no Sesi. Na tarde desta segunda, às 18 horas, Sindicatos e Federação promovem nova assembleia com a categoria, para fazer o balanço do dia e definir os próximos passos do movimento", disse o presidente da Fepesp, Celso Napolitano.

Sesi

Por meio de nota, o Sesi afirmou que prover educação de qualidade é a missão primordial do Sesi-SP, que respeita, reconhece e valoriza seus professores. "Nos últimos anos, a instituição garantiu uma série de melhorias, econômicas e de condições de trabalho, para os docentes, como implementação do plano de carreira, hora atividade acima da prática do mercado e ampliação do auxílio-creche".

Segundo a nota, nas negociações deste ano do acordo coletivo de trabalho, a proposta econômica do Sesi-SP para os professores contempla a correção integral dos vencimentos pelo INPC dos últimos doze meses, mais um ganho real de 0,33%, totalizando um aumento de 5,20% sobre os salários. A nota diz ainda que nos demais pontos, o Sesi-SP não só manteve as cláusulas dos acordos anteriores, como ampliou diversos benefícios.

O Sesi informou também que as atividades nas escolas ocorrem normalmente.