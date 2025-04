SP tem queda em crimes contra a vida em fevereiro; estupros aumentam

Em fevereiro, os registros de homicídios intencionais, latrocínios e feminicídios no estado de São Paulo apresentaram queda em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo do estado.

No mês passado, o estado de São Paulo registrou 202 homicídios dolosos, em que há intenção de matar. Esse número representou uma queda de 6,4% em relação aos 216 crimes registrados em fevereiro de 2024. Esse foi o menor patamar para o período desde o ano de 2001, informou a pasta.

A quantidade de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, teve uma queda histórica, somando dez casos no mês, seis a menos que na comparação ao mesmo período do ano passado.