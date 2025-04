Temporal inunda ABC e 96 mil domicílios ficam sem energia

Um forte temporal atingiu a região do Grande ABC e das zonas leste e sul da capital São Paulo na tarde desta segunda-feira (31). Vários pontos de alagamento foram registados pela Defesa Civil do estado. O município de Santo André foi o mais atingido, com vários pontos de inundação, principalmente na zona central.

De acordo com dados da concessionária Enel, 96 mil domicílios da região metropolitana ficaram sem o fornecimento de energia elétrica com as chuvas desta tarde.

