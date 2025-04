Dez cidades do Rio Grande do Sul são afetadas por fortes chuvas

As principais ocorrências envolveram destelhamento de residências e prédios públicos. Em Canoas, a 19 quilômetros de Porto Alegre, 256 casas foram afetadas e, em Eldorado do Sul, o vendaval atingiu 450 casas e mais 15 escolas. De acordo com a Defesa Civil, as aulas foram suspensas em toda a rede municipal nesta terça-feira.

Pelas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, informou que, além da Defesa Civil, atuam nas áreas atingidas a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. "A prioridade é garantir a segurança da população e a rápida resposta às demandas mais urgentes", esclareceu.

Cidades atingidas

Os municípios que já reportaram danos à Defesa Civil do estado foram:

Bom Retiro do Sul: houve queda de árvores que provocaram, em um ponto, a derrubada de um poste e, em outro ponto, rompimento dos fios de baixa tensão.

Butiá: três casas destelhadas, sendo uma no bairro Charrua e duas casas no bairro Santa Rita.