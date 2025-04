Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de abril de 2025

19

Nascimento do médico francês Philippe Pinel (280 anos) - considerado por muitos o pai da psiquiatria

Nascimento da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (110 anos)

Morte do cantor paulista Cândido Botelho (70 anos) - em 1936, fez parte da delegação paulista que compareceu à inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No mesmo ano, gravou a embolada "Passarinho verde", de motivo popular e a modinha "Viola quebrada", de Mário de Andrade. Transferiu-se para o Rio, em 1937, atuando na Rádio Nacional e Rádio Jornal do Brasil, apresentando-se diariamente no programa "A hora do Brasil" e no teatro

Morte do cantor, compositor e humorista mineiro Joaquim Silvério de Castro Barbosa (50 anos) - em 1936, participou com Dircinha Batista e Jorge Murad na Rádio Nacional do programa Palmolive, que alcançou muito sucesso

Brasil participa de sua primeira Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia na Bélgica (105 anos)

Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968

Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

Fundação da primeira rádio Brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (102 anos)